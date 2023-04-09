2023/04/09 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلي النواب، اليوم الاحد، عن مباشرة اللجنة المالية، بمناقشة قانون الموازنة.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي اللجنة المالية النيابية تبدأ مناقشة قانون الموازنة".

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