وزير الدفاع يشكل لجنة عالية المستوى لتدقيق وتصحيح أسماء المراتب

2023/04/09 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، الأحد، تشكيل لجنة عالية المستوى لتدقيق أسماء المراتب.

وقال العباسي في بيان تلقته (بغداد اليوم) :"من الواجب يحتم علينا أن نصل الى جميع المقاتلين الشجعان في آخر نقطة من عراقنا الحبيب، وأن نقف على احتياجاتهم والاستماع إليهم بشكل مباشر، وجهنا بتشكيل لجنة عالية المستوى لتدقيق وتصحيح اسماء المراتب الأبطال".

وأضاف "سنستمر بدعم (المراتب) وتفقد أحوالهم فهم غاية الفخر".

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