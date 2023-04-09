مواجهات من العيار الثقيل تحضر منتخب العراق لمونديال الشباب

2023/04/09 | 22:00 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب العراق يستعد لمونديال الشباب (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

يستعد منتخب شباب العراق، لخوض غمار بطولة كأس العالم، المقرر انطلاقها في العشرين من شهر مايو/أيار المقبل، بعد نجاحه في حصد وصافة بطولة آسيا الأخيرة.

وبات "ليوث الرافدين" على اعتاب الدخول في معسكر تدريبي في إسبانيا خلال الفترة المقبلة، سيكون محطة أخيرة لكتيبة المدير الفني عماد محمد، من أجل التحضير للعرس العالمي.

وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"،الأحد، أكد نديم كريم، المدير الإداري لمنتخب شباب العراق، أن وصيف آسيا سيخوض مواجهات مع منافسين كبار خلال هذا المعسكر التدريبي.

وأضاف كريم في تصريحه: "تم تأمين مباريات مع منتخب البرازيل للشباب في 25 إبريل/نيسان وقبلها بثلاثة أيام ستكون هناك مواجهة ضد منتخب الدومينيكان، ونحن بانتظار الخطاب النهائي من الاتحاد الإسباني لتأكيد مواجهة مع منتخب شباب إسبانيا في الثالث من مايو/أيار القادم، وهناك مباراة في 30 إبريل مع فريق إشبيلية تحت 21 سنة أو ريال سوسيداد أو منتخب موريتانيا، سيكون الاختيار طبعا للجهاز الفني".

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وختم تصريحه بالقول: "تسير كل الأمور كما هو مخطط لها لمعسكر إسبانيا، فقط نحن بانتظار إصدار التأشيرات من السفارة الإسبانية في بغداد خلال الأيام المقبلة، بعد أن تم تأمين حجوزات الطيران وفندق الإقامة".

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