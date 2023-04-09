سوريا: انفجار لغم أرضي يؤدي إلى مقتل 6 أشخاص أثناء البحث عن الكمأة

2023/04/09 | 22:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ستة مدنيين على الأقل مصرعهم، الأحد، إثر انفجار لغم أرضي "تركه إرهابيو داعش" في منطقة البشري بريف دير الزور الجنوبي أثناء بحثهم عن الكمأة، بحسب وكالة الأنباء التي تديرها الدولة السورية (سانا).

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