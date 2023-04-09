العباسي يوجه بتشكيل لجنة عالية المستوى لتدقيق وتصحيح أسماء المراتب بالجيش

2023/04/09 | 22:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجّه وزير الدفاع ثابت محمد العباسي ، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة عالية المستوى لتدقيق وتصحيح أسماء المراتب بالجيش.وقال العباسي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/إن “الواجب يحتم علينا أن […]

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