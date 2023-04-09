2023/04/09 | 22:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بدأت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2025،2024،2023).وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة المالية النيابية تبدأ مناقشة قانون الموازنة المركز الخبري الوطني.

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