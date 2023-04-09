وزير الدفاع يوجه بتشكيل لجنة عالية المستوى لتدقيق وتصحيح أسماء المراتب بالجيش

2023/04/09 | 22:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه وزير الدفاع، ثابت العباسي، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة عالية المستوى لتدقيق وتصحيح اسماء المراتب.وقال العباسي، في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “الواجب يحتم علينا أن نصل الى جميع المقاتلين الشجعان في آخر نقطة من عراقنا الحبيب، وأن نقف على احتياجاتهم والاستماع إليهم بشكل مباشر”.وأضاف: “وجهنا بتشكيل لجنة عالية المستوى لتدقيق […]

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