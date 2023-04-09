2023/04/09 | 22:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الكهرباء، ان خطتها للصيف المقبل تستهدف “معالجات سريعة” لقطاع الطاقة الكهربائية في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد موسى العبادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “جزئيات المشاريع التي تعاقدت عليها وزارة الكهرباء مع الشركات العالمية من {سيمنز} و{توتال انرجي} وغيرها فان سقوف تلك المشاريع الزمنية لا تأتي ضمن خطة الصيف ولن تدخل حيز التنفيذ فيها”.

وأوضح، ان “خطة الصيف اعدت وهي تستهدف معالجات سريعة لقطاع الكهرباء”.

وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت أمس أن خطتها الخاصة بفصل الصيف أثمرت عن “زيادة مبكرة” في ساعات التجهيز وستواكب حاجة المواطنين، فيما بينت أنها لا تزال بحاجة إلى الغاز المورد “حيث إنه يرتفع وينحسر على فترات يؤثر في زيادة ونقصان ساعات التجهيز”.

يذكر ان وزارة الكهرباء وقعت في 14 أيلول 2019 عقدا مع شركة “سيمنز” الألمانية بقيمة 1.32 مليار دولار لإعادة بناء وتأهيل محطتي “بيجي” الغازية الأولى والثانية، في محافظة صلاح الدين فضلاً عن تأهيل ونصب شبكات نقل الطاقة التابعة للمحطتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: خطة الصيف تستهدف معالجات سريعة لقطاع الطاقة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: خطة الصيف تستهدف معالجات سريعة لقطاع الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).