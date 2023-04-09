اقتصادي: ارتفاع الموازنة التشغيلية باضعاف الاستثمارية دليل بان لا نمو اقتصادي في البلد

2023/04/09 | 22:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد الخبير الاقتصادي بمجال النفط والطاقة محمد هورامي ان ارتفاع حجم الموازنة التشغيلية باضعاف الاستثمارية..



دليل بان لانمو اقتصاديا في البلد .

وقال هورامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان مشاكل الموازنة متنوعة و كثيرة … من اهمها حجم الميزانية التشغيلية باضعاف مضاعفة للميزانية الاستثمارية التي هي مقياس النمو الاقتصادي و ايجاد فرص عمل جديدة للخريجين و الايدي العاملة المعطلة.

واضاف هورامي : ان الملاحظة الاخرى هي الاعتماد بنسبة تفوق ٩٥٪؜ على إيرادات النفط كما في ميزانيات السنوات الماضية و ان اسعار النفط و الطاقة بشكل عام تذبذب و تتأرجح دائما حسب متطلبات السوق و العوامل الدولية و الاقليمية السياسية و الاقتصادية …لذلك فان كثيرا من الدول تتجنب هاكذا الميزانيات.

واوضح : ان عامل الاستقرار الاقتصادي والمالي لاي بلد هي عبر جمع الايرادات المحلية من جباية اجور الكهرباء و الماء و الضرائب و غيرها .

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