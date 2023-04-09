2023/04/09 | 22:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VYb6XFGv-Wo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنان #رضا_طارش يطمئن جمهوره على صحته ويوضح سبب خسارة وزنه) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفنان #رضا_طارش يطمئن جمهوره على صحته ويوضح سبب خسارة وزنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).