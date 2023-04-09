2023/04/09 | 22:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قالت صحيفة وشنطن بوست، انه قبل عشرين عامًا ظهر علم...

ظهرت المقالة واشنطن بوست تكشف عن مصير العلم الأمريكي الذي غطى وجه تمثال لصدام أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن بوست تكشف عن مصير العلم الأمريكي الذي غطى وجه تمثال لصدام) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن بوست تكشف عن مصير العلم الأمريكي الذي غطى وجه تمثال لصدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).