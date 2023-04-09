البشر يعبث بنفسه ويبقى الله احسن الخالقين

2023/04/09 | 22:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

ما سارده من استنتاجات واراء هي تخص

رؤيتي لما اطلعت عليه بما استطعت من

مصادر ورقية والكترونية ، واللغة

العربية لغة لها رجالاتها فالحركات

تؤثر على المعنى والحروف تغير المطلوب ،

و

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