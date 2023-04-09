شهر رمضان بوصلة ترشد للتكامل الجزء الثاني

2023/04/09 | 22:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن كاظم الفتال

الانفراد بالخصوصية هنالك بقعتا ضوء

لا تشابهها أية بقعة في زمكانية الواقع

والسجل التأريخي الإيماني .



تلتقيان في

هذا الشهر المبارك وهاتان البقعتان

تعدان وسيلة وسبيلا لتهذيب النفس

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