2023/04/09 | 23:25 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني تدعو سكان نينوى لتخزين المياه تحسباً لانطفاء المشاريع إثر أمطار متوقعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/09 | 23:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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