2023/04/09 | 23:30 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لاهور شيخ جنكي : ممارسات بافل طلباني في السليمانية لن تجلب سوى الدمار | الحصاد الاخباري 2023/4/9) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: wv4pR6fWeQA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لاهور شيخ جنكي : ممارسات بافل طلباني في السليمانية لن تجلب سوى الدمار | الحصاد الاخباري 2023/4/9) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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