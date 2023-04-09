مشكلة صحية بالثلاثينات قد تكون مؤشرا لاضطراب خطير بالشيخوخة

2023/04/09 | 23:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت دراسة حديثة من جامعة كاليفورنيا دافيس، إن ارتفاع ضغط الدم في الثلاثينيات من العمر، مرتبط بسوء صحة الدماغ في سن الخامسة والسبعين، خاصة عند الذكور.وارتفاع ضغط الدم يحدث عندما يزيد عن المعدل الطبيعي، وهو أقل من 130/80 مم زئبق.وهو منتشر بشكل كبير، ويؤدي إهماله إلى مشكلات صحية أكبر تصل إلى […]

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