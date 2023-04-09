بينها منع الإختلاط.. وزير التربية يصدر قرارات

2023/04/09 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن وزير التربية ابراهيم الجبوري، عن إغلاق عدد كبير من المعاهد غير المجازة رسمياً "بعد مخالفتها شروط الفتح بصفوف كرفانية تكاد تفتك بحياة الطلبة".

وذكر بيان لوزارة التربية تلقته (بغداد اليوم)، ان "الطلبة أبلغوا عن تعاطي بعض المدرسين الرشوة مقابل إدخالهم الى البكالوريا ووجه الوزير فوراً بالتحري عن صحة الإدعاء وإحالة خمس إدارات مدرسية الى التحقيق للتأكد من الموضوع".

وأمهل وزير التربية بحسب البيان "المديرين العامين للتربية 72 ساعة لتشكيل لجان عمل لمتابعة المعاهد والمدارس الأهلية ومدى صلاحيتها لإعطاء الدروس والنزول الفوري بدءاً من يوم غد الى الميدان للوقوف على تفاصيلها وشروط عملها".

كما وجه الجبوري "بمنع الاختلاط بين الجنسين وعدم السماح لمدرس المعهد بتدريس طلبته في المدرسة الحكومية ومراعاة الظرف المادي للأسر العراقية والاهتمام بنظافة وأمان المكان المخصص للدروس".

وتعهد وزير التربية "بإنهاء تعمد ضعف التدريس في المدارس الحكومية لكي يضطر الطالب الى اللجوء للتدريس الخصوصي".

لمشاهدة جولة وزير التربية على المعاهد الأهلية..



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