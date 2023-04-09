وزير التربية يصدر قرارات حازمة بحق معاهد ومدارس اهلية تستغل الطلبة

2023/04/09 | 23:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير التربية الدكتور إبراهيم

نامس الجبوري جملة من القرارات الحازمة

تجاه ضوابط فتح و عمل معاهد التدريس

الخصوصي والمدارس الأهلية و ذلك بعد

زيارته الميدانية لها مساء اليوم

يرافقه المستشار التربوي

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