التحقيق في اتهام حكم بضرب لاعب ليفربول خلال مباراة الريدز وأرسنال

2023/04/09 | 23:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة "PGMOL"، المسؤولة عن حكام كرة القدم الإنجليزية، فتح تحقيق في اتهام الحكم المساعد قسطنطين هاتزيداكيس، بضرب لاعب ليفربول، أندرو روبرتسون، خلال مواجهة الريدز وأرسنال، الأحد.

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