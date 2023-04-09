قارب يقل 400 مهاجر يضل طريقه في البحر بين ليبيا ومالطا

2023/04/10 | 00:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت خدمة الدعم ألارم فون، الناشطة في عمليات إنقاذ المهاجرين في مياه البحر المتوسط، الأحد، إن قاربا يقل نحو 400 مهاجر ضل طريقه بين مالطا وليبيا بينما تتسرب إليه المياه، وذلك وسط ارتفاع حاد في عدد قوارب المهاجرين التي تعبر البحر من شمال أفريقيا.

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