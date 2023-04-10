النفط والغاز النيابية توضح بشأن عقد “توتال اينيرجيز”

2023/04/10 | 00:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضحت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الاحد، تعاقد العراق مع الشركة الفرنسية توتال اينيرجيز.وقال عضو اللجنة، علي المشكور في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”عقد الشركة الفرنسية توتال اينيرجيز اختص بحقول الغاز في محافظة البصرة؛ الا ان هنالك جزئية انشاء محطة طاقة كهربائية ممكن ان يستفاد منها واستثمار مياه البحر في سبيل يكون النعوض عن حفر الابار وعدم استنزاف المياه الصالحة للاستعمال البشري”.واضاف “عليه فهو مشروع متكامل يخص الغاز المستثمر من جهة ويقلل من الانبعاثات ويساهم في انشاء محطة كهرباء وطنية تدعم توفير الطاقة”.وتواجه صفقة بقيمة 27 مليار دولار بين شركة توتال الفرنسية والعراق تعثرا بعدما كانت بغداد تأمل أن تعيد بها شركات النفط الكبرى للبلاد، وذلك بسبب خلافات على شروط ألغتها الحكومة السابقة.ووافقت توتال على الاستثمار في أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة بجنوب البلاد على مدى 25 عاما.



ووقعت وزارة البترول العراقية الاتفاق في سبتمبر/ أيلول 2021 بعد زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعراق.

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