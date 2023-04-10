المندلاوي: الفترة القليلة المقبلة ستشهد القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة

2023/04/10 | 00:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس ، النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ، مساء اليوم الأحد اجتماعاً للجنة المالية النيابية، بحضور رئيسها وأعضائها، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥).

ووجه المندلاوي ، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ،اللجنة المالية النيابية في “الاستمرار بعقد إجتماعات متواصلة من اجل الاسراع في إنجاز مشروع قانون الموازنة، ووضع آليات مناسبة ودقيقة لاستكمال متطلباتها ومنها، تشكيل لجان فرعية، وإعداد تقرير مفصل عنها”، مشيراً إلى ان “القانون سيركز على تلبية مطالب الناس وزيادة تخصيصات الجوانب الخدمية والمشاريع الاستثمارية ، وتفعيل القطاع الخاص”.

واكد المندلاوي على “التدقيق في جميع فقرات الموازنة، وان الفترة القليلة المقبلة ستشهد ادراج فقرة القراءة الثانية للقانون على جدول أعمال المجلس”، مبيناً ان “الشعب ينتظر من ممثليه سرعة استكمالها والتصويت عليها لارتباطها المباشر بحياته”.

وتابع البيان “جرى خلال الاجتماع مناقشة بنود الموازنة، وتقديم الملاحظات حول عدد من فقراتها، واهمية اجراء المناقلات اللازمة ، بما يسهم في زيادة تخصيصات تنمية الأقاليم، وتقليل نسبة العجز، وتنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية لا سيما المتلكئة منها” .

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