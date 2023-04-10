كربلاء يعود من البصرة بثلاث نقاط ضمن الدوري الممتاز

2023/04/10 | 00:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نادي كربلاء فوزا ثمينا بهدف وحيد

على نادي نفط البصرة جاء بامضاء المهاجم

رضا فاضل ليرفع بذلك رصيده الى النقطة

الـ 27.

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