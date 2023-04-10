محمد شياع السوداني: لا استهداف للمكون السني والعرب أخطؤوا إستراتيجيا بتخليهم عن العراق

2023/04/10 | 00:30 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن العراقيين استبشروا بما سماه التغيير بعد 2003، لكنهم اصطدموا بالإرهاب وبسوء الإدارة واستفحال الفساد، مؤكدا أن العرب أخطؤوا بتخليهم عن العراق.

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