2023/04/10 | 00:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يستهدف تعديل سلم رواتب موظفي الدولة، معالجة التفاوت والفروق بين...

ظهرت المقالة سلم الرواتب الجديد ..



هل يحدث خرقا في الفجوة الاجتماعية الناجمة عن التمييز؟ أولاً على المسلة.

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