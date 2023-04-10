2023/04/10 | 00:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة الحدث تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.امين عام حزب...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: الحلبوسي يقلق من التحركات لإقالته..



ابلغ حزبه بعدم حضور التصويت على الموازنة أولاً على المسلة.

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