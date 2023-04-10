وساطة عُمانية ترعى مباحثات أول وفد سعودي مع الحوثيين في صنعاء

2023/04/10 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنعاء‭- ‬الزمان‭ ‬ اجرى‭ ‬وفد‭ ‬سعودي‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬الأحد،‭ ‬برعاية‭ ‬وفد‭ ‬عُماني‭ ‬مصاحب‭ ‬بحسب‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬يمني،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬نادرة‭ ‬للعاصمة‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬المتمردين‭ ‬المتحالفين‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مسعى‭ ‬جديد‭ ‬لإحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬بعد‭ ‬التقارب‭ ‬الأخير‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وطهران‭.‬ وقال‭ ‬دبلوماسي‭ ‬يمني‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬يزور‭ ‬وفد‭ ‬سعودي‭ […]

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