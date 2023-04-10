2023/04/10 | 00:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام حمل العراق أسماء رديفة كثيرة في رحلته عبر الوجود، ومنذ عشرين سنة حين غزت جيوش الامريكان ترابه اندثرت أسماء ونسيت أخرى واستحدثت أسماء لم تكن متداولة في اطلاقها على مدن وبلدات، كانت وليدة مقاومة العراقيين للمحتل ومن كان خادما ذليلا له يتباهى بنياشين الخيانة على صدره في مشهد صنعه بريمر يقطر […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرون سنة..وبعدها عشرون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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