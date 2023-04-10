عشرون‭ ‬سنة‭..‬وبعدها‭ ‬عشرون

2023/04/10 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ حمل‭ ‬العراق‭ ‬أسماء‭ ‬رديفة‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬رحلته‭ ‬عبر‭ ‬الوجود،‭ ‬ومنذ‭ ‬عشرين‭ ‬سنة‭ ‬حين‭ ‬غزت‭ ‬جيوش‭ ‬الامريكان‭ ‬ترابه‭ ‬اندثرت‭ ‬أسماء‭ ‬ونسيت‭ ‬أخرى‭ ‬واستحدثت‭ ‬أسماء‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬متداولة‭ ‬في‭ ‬اطلاقها‭ ‬على‭ ‬مدن‭ ‬وبلدات،‭ ‬كانت‭ ‬وليدة‭ ‬مقاومة‭ ‬العراقيين‭ ‬للمحتل‭ ‬ومن‭ ‬كان‭ ‬خادما‭ ‬ذليلا‭ ‬له‭ ‬يتباهى‭ ‬بنياشين‭ ‬الخيانة‭ ‬على‭ ‬صدره‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬صنعه‭ ‬بريمر‭ ‬يقطر‭ […]

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