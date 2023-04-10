مصدر مصري لـ (الزمان): دعوة سوريا لقمة الرياض والسيسي وعد السعودية بإعادة تيران وصنافير

2023/04/10 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أنّ‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬وعد‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬أثناء‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬بينهما‭ ‬بإعادة‭ ‬جزيرتي‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬للسعودية‭ ‬عقب‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭ ‬المبارك‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الإتفاق‭ ‬على‭ ‬السيادة‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬الجزيرتين‭ ‬سواء‭ ‬لمصر‭ ‬او‭ ‬السعودية‭ ‬او‭ ‬إسرائيل‭ .‬ ‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ […]

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