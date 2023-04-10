2023/04/10 | 00:37 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لقاءه مع برنامج "المقابلة"، وركز في الجزء الثاني على مسيرته الشخصية والمهنية، وعلى أحوال العراق في فترة ما بعد الاحتلال الأميركي عام 2003..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المقابلة- رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (ج2)) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المقابلة- رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (ج2)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).