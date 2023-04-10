وزير العمل: تعديل موازنة صندوق الاقراض وتخصيص جزء منها لذوي الاعاقة

2023/04/10 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، عن استحصال موافقة مجلس الوزراء على تعديل موازنة صندوق الاقراض في 2023.

وقال الأسدي خلال مشاركته مأدبة افطار للاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة مساء الأحد ان :"أصحاب الهمم من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة هم جزء منا نتفاعل معهم وواجبنا تقديم المساعدة والعون لهم نحو تحقيق تطلعاتهم في مجتمع آمن ومستقر يضمن العدالة والمساواة بين الجميع".

وأشار الى، ان "الوزارة استحصلت موافقة مجلس الوزراء على تعديل موازنة صندوق الاقراض في 2023 وسيتم تخصيص جزء من هذه القروض لذوي الاعاقة لمن يتقدم منهم بمشاريع ابتكارية،" لافتا الى، ان "الوزارة تتابع مع مجلس النواب مراحل تعديل قانون رعاية ذوي الاعاقة ليتناسب مع الحاجة الفعلية والمعاناة لهذه الشريحة الواسعة من المجتمع".

وأضاف الأسدي، ان "العراق مر طيلة العقود الاربعة الماضية بحروب وصراعات نتج عنها الملايين من ذوي الاعاقة،" مبينا ان "على الدولة ومؤسساتها وكذلك المجتمع ومؤسساته العاملة والفاعلة التعامل مع هذا التحدي الكبير واحتواء هذه الشريحة وتقديم كل اشكال الدعم لها لكونها فئة اساسية في المجتمع تستحق منا الكثير".

وأكد ان "رئيس مجلس الوزراء يولي اهتماما خاصا بهذه الشريحة وكان توجيها مباشرا منه بزيارة هيئة رعاية ذوي الاعاقة لمتابعة احتياجاتهم وان يكونوا على قدر العمل والمسؤولية لدعم هذه الشريحة، وكذلك هو الحال بالنسبة للشرائح الاخرى المستفيدة من الحماية الاجتماعية او الباحثين عن العمل".

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