فياريال وريال مدريد.. من المستطيل الأخضر إلى مرآب السيارات ثم مركز الشرطة

2023/04/10 | 00:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي فياريال في بيان الأحد في بيان أن جناحه أليكس باينا تقدم ببلاغ إلى الشرطة ضد لاعب ريال مدريد الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي بسبب اعتداء الأخير عليه عقب نهاية مباراة الفريقين (3-2) السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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