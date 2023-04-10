تويتر يصنف BBC مؤسسة إعلامية

2023/04/10 | 00:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنّف موقع تويتر حساب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، الذي يتابعه 2.2 مليون متابع، على أنه ممول من الحكومة.لم يتم منح هذا التصنيف لحسابات بي بي سي الأخرى.

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