أسوار الموصل ومدينة الزهور -قيس الدباغ

2023/04/10 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيس الدباغ لم يتمكن الغزاة على إختلاف توجهاتهم من إختراق أسوار مدينة الموصل الغافية على ضفاف نهر دجلة وبقت هذه الأسوار بأبوابها شامخة بوجهة كل الهجمات مهما اشتدت وطال حصارها ومنها حصار نادر شاه وبقت تلك المدينة رهينة اسوارها وسورها العتيد حتى أطل عليهم رجل يحمل في صدره حب المدينة وأهلها وحب العراق وكان […]

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