محاولات للاعتداء على الحكم والفوضى تجتاح قمة الدوري العراقي

2023/04/10 | 01:29 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجوية فقد 3 نقاط مهمة في صراعه على اللقب (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

خسر فريق القوة الجوية وصيف الترتيب، أمام ضيفه الكهرباء، صاحب المركز الثالث، بهدفين مقابل ثلاثة، الأحد، في قمة الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الشعب الدولي وشهد تفاصيل خارج النص بعد صافرة النهاية.

واشتعلت الأجواء داخل المستطيل الأخضر وخارجه، بعد أن سجل فرانك سيدريك هدف الانتصار الثالث للكهرباء، في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، بعد قرار الحكم إضافة 5 دقائق كوقت إضافي، وهو أمر يبدو أنه لم ينل رضى بعض لاعبي "الصقور" وجماهيرهم على المدرجات.

وبعد إطلاق الحكم الدولي مهند قاسم صافرة النهاية، احتج قائد القوة الجوية حمادي أحمد، ومشرف فريق القوة الجوية أحمد خضير، على حكم اللقاء الذي كان محاطا بأمن الملاعب.

الأزمة لم تنتهِ عند هذا الحد، بعد أن حاول نجم منتخب العراق إبراهيم بايش، الاعتداء على حكم اللقاء، قبل أن يمنعه أحد زملائه، في الوقت الذي قام فيه بعض مشحعي الجوية بخلع المقاعد المخصصة لهم ورميها على أرضية الملعب، محتجين على قرارات حكم اللقاء.

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وبات الشرطة أكبر المستفيدين من هذه النتيجة، بعد أن حافظ على الصدارة برصيد 48 نقطة، فيما تجمد رصيد الجوية عند 47 نقطة، ورفع الكهرباء رصيده إلى 45 نقطة، ليواصل سجل نتائجه المميزة مع المدرب الشاب لؤي صلاح.

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— أيوب الحديثي (@ayoub_alhadethi) April 9, 2023

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