(وجهك ابيض يابن شياع).. هاشتاك لدعم السوداني بعد انخفاض الدولار

2023/04/10 | 01:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أطلق مدونون، هاشتاك على مواقع التواصل الاجتماعي، بوسم (#وجهك ابيض يابن_شياع) بمناسبة الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار أمام الدينار.

وكان السوداني وعد بعد تشكيل حكومته في تشرين الأول من العام الماضي، بمراجعة سعر الصرف، وبالفعل أقرت حكومته (مجلس الوزراء) في 7 شباط 2023، على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.

وحث السوداني في تصريح سابق العراقيين على عدم اقتناء الدولار، وقال :"نطمئن المواطن بعدم اقتناء الدولار، لأن الدينار هو الأقوى".

وأكد أن الحكومة توفر الدولار بالسعر الرسمي حتى يعتاد التجار ورجال الأعمال "على التجارة الشرعية".

يأتي ذلك بعد أن ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار لمستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز في بعض الأيام سعر 1800 دينار لكل دولار.

هذه الطفرات والتقلبات دفعت الحكومة والبنك المركزي العراقي لاتخاذ عدة إجراءات في محاولة للسيطرة على سعر الصرف إلا أنها لم تحقق شيئاً حتى الآن، فيما يذهب البعض إلى أن سعر صرف الدولار قد يستمر بهذا الارتفاع.

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