إنخفاض كبير باسعار صرف الدولار في العراق

2023/04/10 | 01:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار في الأسواق المحلية في العراق انخفاضاً كبيراً، مساء الأحد.

وبلغ سعر البيع في بغداد 1432 ديناراً مقابل الدولار، أي 143 ألفاً و200 دينار للمائة دولار.

وفي أربيل والسليمانية، سجل 1425 ديناراً للدولار، أي 142 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.

وكان البنك المركزي العراقي، توقع في 4 نيسان الجاري انخفاضاً كبيراً في سعر صرف الدولار خلال الأيام المقبلة" عازياً ذلك الى "الحُزم الإجرائية التي أطلقها البنك المركزي واستجابة السوق والتجار والمصارف لتوجيهات وتعليمات البنك".

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