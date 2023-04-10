2023/04/10 | 02:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Q0U7gAWxm0I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهدي الكرخي وهوسة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مهدي الكرخي وهوسة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).