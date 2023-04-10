وزير الداخلية يناقش مع قادة امنيين وممثلين عن الصحة عمل مراكز التجميل غير المرخصة

2023/04/10 | 02:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترأس وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اجتماعاً في مقر قيادة عمليات بغداد، ضم قائد عمليات بغداد وممثلين عن جهاز الأمن الوطني وقائدي عمليات الكرخ والرصافة وقائدي شرطة الكرخ والرصافة ومكافحة الجريمة المنظمة ومدير التفتيش في وزارة الصحة، لمناقشة الإجراءات القانونية اللازمة بحق مراكز التجميل غير المرخصة.وأكد الوزير في بيان تلقته ايرث نيوز […]

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