2023/04/10 | 03:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7QSqI7hpszM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني يوفي بوعده ويهدي مهدي الكرخي العكال والعباية العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني يوفي بوعده ويهدي مهدي الكرخي العكال والعباية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).