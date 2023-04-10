قصف وقصف مضاد في الجولان

2023/04/10 | 03:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا يعني سقوط صورايخ على الجولان انطلاقا من الأراضي السورية؟

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