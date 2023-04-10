"احتفال الأبهة والعظمة".. قصر بكنغهام يكشف تفاصيل مراسم تتويج الملك تشارلز

2023/04/10 | 07:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قصر بكنغهام، الأحد، عن بعض التفاصيل المتعلقة بمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في السادس من الشهر المقبل.

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