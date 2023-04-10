السعودية.. تفاعل على مقاطع مؤثرة لهطول الأمطار الغزيرة في مدينة مكة

2023/04/10 | 07:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل مغردون بشكل واسع مع مقاطع فيديو تُظهر تساقط الأمطار الغزيرة بمدينة مكة في المملكة العربية السعودية.

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