"القلق يتزايد".. كوريا الشمالية لا ترد على مكالمات الخط الساخن منذ أيام

2023/04/10 | 08:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب عدم رد كوريا الشمالية على المكالمات الهاتفية التي تجريها بانتظام مع سول لليوم الثالث على التوالي، في تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية وزيادة القلق بشأن استقرار المنطقة.

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