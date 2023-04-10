2023/04/10 | 08:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الصين إن قيادة الجبهة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني تواصل التدريبات العسكرية حول تايوان كجزء من تدريبات عملية "السيف" المشتركة، حسبما أفادت محطة CCTV الصينية الرسمية يوم الاثنين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من ضمنها "الحصار البحري".. الجيش الصيني يواصل تدريباته حول تايوان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من ضمنها "الحصار البحري".. الجيش الصيني يواصل تدريباته حول تايوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).