2023/04/10 | 09:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ضرب زلزال بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة جنوب غرب المحيط الهادي.وقع الزلزال في الساعة 1.05 بالتوقيت العالمي، (4.05 بتوقيت موسكو)، على بعد 224.6 كيلومترًا شمال شرق مدينة كافينج ..و260.1 كيلومترًا جنوب شرق مدينة كيمبي وبعمق 10 كيلومترات.ولم ترد أي تقارير عن […]

ظهرت المقالة زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).