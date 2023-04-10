النفط يرتفع وسط توقعات بتقليص الإمدادات

2023/04/10 | 09:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، مدعومة بتوقعات بتخفيضات الإنتاج التي تستهدفها أوبك+ اعتباراً من الشهر المقبل، لكن المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية حدّت من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 85.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 2356 بتوقيت جرينتش.

بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 80.84 دولار للبرميل.

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