اندلاع اشتباكات بين قوة أمنية ومطلوبين في ميسان

2023/04/10 | 09:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باندلاع اشتباكات بين قوة أمنية ومتهمين مطلوبين للقضاء في محافظة ميسان.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "قوة أمنية اشتبكت مع مطلوبين في منطقة الخمسة بمحافظة ميسان".وأضاف، أن "الاشتباكات أدت الى إصابة منتسبين أثنين بجروح طفيفة".

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