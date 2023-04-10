مديرية المرور تعلن البدء بتخفيض رسوم المعاملات

2023/04/10 | 09:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدا اجور الفحص الطبي.

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