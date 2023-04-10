الصين: مدمرة أمريكية دخلت بحر الصين الجنوبي بشكل

2023/04/10 | 09:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قيادة الجبهة الجنوبية للجيش الصيني إن "المدمرة الصاروخية الأمريكية USS Milius اقتحمت بشكل غير قانوني المياه المجاورة لشعاب ميجي الصينية في جزر سبراتلي دون موافقة الحكومة الصينية".

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